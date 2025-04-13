Ростовчан предостерегли от киберугроз в ПО для отслеживания здоровья

В Ростове-на-Дону пользователям сообщили о мошеннических мобильных приложениях, которые маскируются под сервисы для отслеживания здоровья. Эти приложения используют вирусы-шпионы для кражи личных данных.

Существует два основных способа, которыми мошенники действуют. В первом случае пользователи получают предложение установить приложение, обещающее деньги за простые действия, такие как лайки в соцсетях или заполнение анкет.

После установки на смартфон попадает вредоносное ПО, которое блокирует устройство и требует выкуп, а также крадет банковские данные и пароли.

Во втором случае мошенники создают поддельные приложения популярных фитнес-трекеров и просят ввести личные данные, такие как номера банковских карт и логины от соцсетей.