«Ростелеком» запустит отечественные базовые станции в начале 2025 года

ПАО «Ростелеком» планирует в начале 2025 года начать коммерческую эксплуатацию отечественных базовых станций, разработанных компанией «Булат». Это станет частью проекта по устранению цифрового неравенства.

Компания «Булат» создала программно-аппаратный комплекс базовых станций 2G/4G и уже подписала контракты на поставку с «Ростелекомом» и «Мегафоном». Тестирование новых станций проходит в Нижегородской области, где работает около 20 базовых станций в пилотном режиме.

Заместитель президента «Ростелекома» Алексей Сапунов сообщил, что тестирование близится к завершению, и в начале 2025 года планируется полное внедрение базовых станций в рамках проекта УЦН.

Технический директор «Мегафона» Алексей Титов добавил, что компания завершает согласование технических требований к станциям «Булата» и ожидает получения опытного образца в этом году для дальнейшего тестирования. В 2025 году «Мегафон» также планирует начать полевые испытания оборудования производства компании Yadro.

Источник: INTERFAX.