«Ъ»: Ростелеком займётся выпуском смартфонов и планшетов на отечественной ОС «Аврора»

Ростелеком намерен начать выпуск смартфонов под управлением отечественной операционной системы ОС «Аврора».

Крупнейший в России провайдер цифровых услуг и сервисов рассматривает возможность стать еще и производителем смартфонов.

Как сообщает «Коммерсантъ», провайдер для начала хочет производить три линейки смартфонов, чтобы ими могли пользоваться как обычные пользователи, так и бизнес, и государственный сектор.

Для реализации задуманного «Ростелеком» рассчитывает получить от государства преференции, а к 2030 году выпустить не менее 1,5 млн устройств с ОС «Аврора».

Также рассматриваются вариант бесплатной раздачи устройств социально уязвимым слоям. Помимо этого, для привлечений к ОС «Аврора» могут начать ограничивать поставки в страну аппаратов под управлением Android и iOS.