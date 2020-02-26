«Ростелеком» предупреждает россиян о новой схеме мошенничества

«Ростелеком» предупредил россиян о новом виде мошенничества с использованием логотипа компании.

В компании предупредили, что на юге России проводится рассылка сообщений от имени «Ростелекома».

В рассылке сообщается об участии в корпоративной программе поощрения клиентов. Пользователям предлагают ее оплатить и получить возможность выиграть iPhone 11.

В обращении «Ростелекома» указано, что оператор в ЮФО не проводит подобных программ и розыгрышей, а также было отмечено, что на официальном сайте оператора указана информация об акциях.

Поэтому чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит реагировать на сомнительные сообщения.