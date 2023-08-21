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Ростелеком опроверг подготовку к «мягкой» блокировке YouTube

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Ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что компания провела ограниченное тестирование внутренней платформы, на которой анализировался и фильтровался контент популярного видеохостинга.

Ростелеком опроверг подготовку к «мягкой» блокировке YouTube

Пресс-служба оператора подтвердила проведение этого ограниченного тестирования и пояснила, что оно было направлено на разработку собственных продуктов с видео. В рамках этого тестирования внутренней командой тестировщиков был развернут аналитический функционал для анализа пользовательского поведения на одной из популярных платформ видеохостинга. Полученные данные будут использованы для улучшения удобства и качества сервисов компании.

Таким образом, проведение тестирования было связано с развитием собственных видеопродуктов компании и анализом пользовательского опыта на видеохостинге с целью повышения качества и удобства предоставляемых сервисов.

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