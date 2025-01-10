«Ростелеком» на 5% повысил стоимость домашнего интернета

С января 2025 года «Ростелеком» поднимает цены на ряд архивных тарифов в среднем на 5%. Об этом сообщил представитель компании, отметив, что новые тарифы отразятся в счетах абонентов и в личных кабинетах, пишет РБК.

Повышение цен связано с изменением экономической ситуации, инфляцией и изменением себестоимости услуг.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже направила запрос в «Ростелеком» по поводу увеличения тарифов и может принять меры, если выявит нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам девяти месяцев 2024 года услугами широкополосного интернета от «Ростелекома» пользовались 13,3 миллиона домохозяйств, что на 7% больше, чем в прошлом году. Выручка компании от услуг фиксированного интернета возросла на 5%, составив 80,5 миллиарда рублей.

Эксперты отмечают, что рост цен наблюдается не только у «Ростелекома», но и у других провайдеров, что связано с инфляцией и увеличением затрат на обслуживание сетей. Ожидается, что в 2025 году тарифы на услуги фиксированной связи могут вырасти на 10–15%.