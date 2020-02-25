«Ростелеком» купил разработчика биллинговых систем — Bercut

«Ростелеком» через оператора Tele2 подписал договор о приобретении петербургской компании Bercut Ltd.

Она занимается поставкой программных комплексов для мобильных операторов.

За счет приобретения Bercut Ltd мобильный оператор в России сможет значительно ускорить запуск сервисов и новых продуктов, а также оперативно в них вносить изменения.

Bercut с Tele2 уже разрабатывали услуги на уровне биллинговых систем для оператора, среди которых «Делитесь гигабайтами» и «Маркет Tele2».

Сумма сделки по покупке Bercut Ltd пока не раскрывается, но по словам представителя «Ростелекома», в будущем планируется предоставлять решения Bercut за пределами России.