Главная » Новости

«Ростех» за квартал реализовал менее 400 отечественных смартфонов

На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Смартфон AYYA T1 является отечественной разработкой, но в ней используются зарубежные комплектующие.
Разработчиком AYYA T1 считается компания «Смартэкосистема», входящей в Ростех, которая создала аппарат на базе MediaTek Helio P70.

Смартфон предлагается под управлением Android 11, но с доработками, которые позволяют исключить сбор личных данных.

AYYA T1 продается в «Связном», «М.Видео-Эльдорадо» и на площадке Ozon.

В «Связном» за три месяца было продано всего 370 ед. AYYA T1, другие продавцы не раскрывают данные о продажах, но они скорее всего тоже очень низкие.

В Ozon отметили, что в основном отечественный смартфон покупают жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.