«Ростех» за квартал реализовал менее 400 отечественных смартфонов

Смартфон AYYA T1 является отечественной разработкой, но в ней используются зарубежные комплектующие.

Разработчиком AYYA T1 считается компания «Смартэкосистема», входящей в Ростех, которая создала аппарат на базе MediaTek Helio P70.

Смартфон предлагается под управлением Android 11, но с доработками, которые позволяют исключить сбор личных данных.

AYYA T1 продается в «Связном», «М.Видео-Эльдорадо» и на площадке Ozon.

В «Связном» за три месяца было продано всего 370 ед. AYYA T1, другие продавцы не раскрывают данные о продажах, но они скорее всего тоже очень низкие.

В Ozon отметили, что в основном отечественный смартфон покупают жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.