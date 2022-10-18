«Ростех» запустил серийное производство защищённых роутеров на базе процессоров «Байкал»

Отечественные защищенные роутеры рассчитаны на эксплуатацию в организациях с высокими требованиями по IT-безопасности.

В России стартовало производство роутеров на базе процессора «Байкал BE-T1000». Производством специального сетевого оборудования занимается Холдинг «Росэлектроника», который входит в состав госкорпорации «Ростех».

Помимо отечественного процессора в роутерах используется и собственное программное обеспечение.

Роутеры получили широкие возможности по кастомизации с учетом запросов клиентов, порты PoE, которые обеспечивают питание и передачу сигнала, а также возможность подключения жёстких дисков и дополнительных сетевых интерфейсов

Сообщается, что уже выпущено 2 тыс. роутеров, а до конца года должны произвести еще 3 тыс. ед.