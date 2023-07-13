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«Ростех» запретил холдинговой компании «Швабе» использовать iPhone на работе

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Смартфоны компании Apple в России всегда пользовались большим спросом, россияне выбирают iPhone из-за его характеристик, надежности и защищённости.
Но как оказалось на iPhone можно установить шпионское ПО для слежки. Недавно стало известно, что несколько тысяч смартфонов американской компании использовались для слежки российских дипломатов. После было принято решение запретить использование iPhone на госслужбе.

Сотрудникам холдинговой компании «Ростеха», отвечающим за разработку и производство оптико-электронных систем, тоже внесли запрет на использование данных смартфонов в служебных целях.

Как написала пресс-службе «Ростеха», запрет пока только касается сотрудников «Швабе».

 

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