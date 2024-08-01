Главная » Новости

«Ростех»: спутники «Экспресс-РВ» оснастят гибко настраиваемыми усилителями сигнала

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Холдинг «Росэлектроника» анонсировал создание лампы бегущей волны (ЛБВ) для спутников «Экспресс-РВ», которые обеспечат широкополосный доступ в интернет по всей России, включая Северный морской путь и Северный полюс.

«Ростех»: спутники «Экспресс-РВ» оснастят гибко настраиваемыми усилителями сигнала

Эти полностью отечественные устройства усиливают мощность сверхвысокочастотной радиоволны, что гарантирует высокое качество сигнала для пользователей в зоне покрытия.

Новая ЛБВ расширяет ассортимент уже существующих приборов для космических систем и обладает улучшенными характеристиками.

Вес лампы составляет менее 1,2 кг, она отличается компактными размерами и сроком службы до 150 тысяч часов, что делает её эффективным решением для работы в сложных условиях.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.