«Ростех»: спутники «Экспресс-РВ» оснастят гибко настраиваемыми усилителями сигнала

Холдинг «Росэлектроника» анонсировал создание лампы бегущей волны (ЛБВ) для спутников «Экспресс-РВ», которые обеспечат широкополосный доступ в интернет по всей России, включая Северный морской путь и Северный полюс.

Эти полностью отечественные устройства усиливают мощность сверхвысокочастотной радиоволны, что гарантирует высокое качество сигнала для пользователей в зоне покрытия.

Новая ЛБВ расширяет ассортимент уже существующих приборов для космических систем и обладает улучшенными характеристиками.

Вес лампы составляет менее 1,2 кг, она отличается компактными размерами и сроком службы до 150 тысяч часов, что делает её эффективным решением для работы в сложных условиях.