Ростех создал приложение «Биосейф» для хранения информации на смартфонах

«Биосейф» — новое приложение, разработанное холдингом «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех», предоставляющее возможность сохранять личную информацию в зашифрованном виде на смартфонах. Безопасность данных обеспечивается с помощью технологий биометрической аутентификации, сообщает компания в своем пресс-релизе.

Применяя нейросеть, технология приложения «Биосейф» воспроизводит ключи шифрования, основанные на биометрических данных пользователей. Доступ к данным разрешается только владельцу через криптографический ключ, который делится на две половины.

Представители «Ростеха» отметили, что такой уровень защиты может быть использован в платежных и медицинских системах, электронном голосовании, а также для создания цифровых удостоверений.

Ранее, холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выпустил приложение «Колибри-SIP» для смартфонов и планшетов с российской мобильной операционной системой «Аврора 4.0».