«Ростех» представил защищающую от низколетящих дронов портативную РЛС

Госкорпорация «Ростех» рассказала о портативной радиолокационной станции, которая будет защищать объекты критически важной инфраструктуры.

Речь идет об РЛС, способной защищать от низколетящих дронов. Преимуществом такой станции является и то, что она компактная и ее можно переносить.

«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 метров, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего пять килограммов и может быть использована в качестве носимого устройства», — написали в сообщении.

Среди возможностей новой РЛС, принцип которой основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов, стоит еще отметить обнаружение автомобиля на расстоянии более 10 км. Также сообщается, что РЛС может сопровождать до 32 целей одновременно.