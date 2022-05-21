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«Ростех» представил защищающую от низколетящих дронов портативную РЛС

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Госкорпорация «Ростех» рассказала о портативной радиолокационной станции, которая будет защищать объекты критически важной инфраструктуры.

Речь идет об РЛС, способной защищать от низколетящих дронов. Преимуществом такой станции является и то, что она компактная и ее можно переносить.

«Устройство может обнаруживать малогабаритные дроны на расстоянии более 1000 метров, в том числе на сверхмалых высотах. РЛС создана на отечественной элементной базе, весит всего пять килограммов и может быть использована в качестве носимого устройства», — написали в сообщении.

Среди возможностей новой РЛС, принцип которой основан на использовании эффекта Доплера и обработке сигналов движущихся объектов, стоит еще отметить обнаружение автомобиля на расстоянии более 10 км. Также сообщается, что РЛС может сопровождать до 32 целей одновременно.

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