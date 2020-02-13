Ростех представил российские компьютеры серии ЭЛИК

Ростех разработал и представил прототипы компьютеров, в основе которых лежит отечественный процессор Эльбрус-1С+.

Разработкой систем занималась дочерняя компания «Ростеха» — «Автоматика», которые создали прототипы: моноблока, настольного ПК, настольного тонкого и ультрокомпактного компьютера.

Вся линейка представленных рабочих систем получила название ЭЛИК.

Они могут работать под управлением Эльбрус Линукс, ОС Альт, Астра Линукс или Нейтрино и все сертифицированы для использования госстурукторами.

В качестве офисного пакета допускается использование Libre Office или МойОфис.

Все компьютеры серии ЭЛИК были показаны на выставке в Москве, но презентацию разработчики провели только государственным и коммерческим заказчикам.