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«Ростех» представил на выставке Airshow China-2024 двигатель пятого поколения

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Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая является частью госкорпорации «Ростех», продемонстрировали на китайской выставке Airshow China-2024 новый авиационный двигатель пятого поколения модели 177С.
«Ростех» представил на выставке Airshow China-2024 двигатель пятого поколения

Двигатель 177С предназначен для самолетов оперативно-тактической авиации и обеспечивает улучшенные характеристики. Он увеличивает дальность полета и способен эффективно снабжать энергию для работы современных бортовых электронных систем, что делает его важным компонентом для повышения боевых и эксплуатационных возможностей современных авиационных платформ.

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