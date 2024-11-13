«Ростех» представил на выставке Airshow China-2024 двигатель пятого поколения

Двигатель 177С предназначен для самолетов оперативно-тактической авиации и обеспечивает улучшенные характеристики. Он увеличивает дальность полета и способен эффективно снабжать энергию для работы современных бортовых электронных систем, что делает его важным компонентом для повышения боевых и эксплуатационных возможностей современных авиационных платформ.