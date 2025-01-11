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Ростех поставил в войска новые дроновые платформы «Депеша»

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Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех представил новые дроновые платформы под названием «Депеша». Эти многофункциональные машины на колесном шасси могут быстро доставлять грузы до 200 кг, такие, как провизия и оборудование, а также эвакуировать раненых с передовой.

Ростех поставил в войска новые дроновые платформы «Депеша»

Конструкция «Депеши» позволяет устанавливать различное оборудование, что делает платформу универсальной для различных задач. Она разработана как недорогой и компактный комплекс, который может быть использован в боевых условиях без риска для солдат.

Дрон обладает высокой маневренностью, может развивать скорость до 30 км/ч и перемещаться на большие расстояния. Управление и элементы роботизации обеспечиваются программно-аппаратным комплексом «Прометей».

В дополнение к «Депеше», холдинг производит и другие виды вооружения, такие как БМП-3 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», которые уже зарекомендовали себя в боевых условиях.

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