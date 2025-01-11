Ростех поставил в войска новые дроновые платформы «Депеша»

Холдинг «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех представил новые дроновые платформы под названием «Депеша». Эти многофункциональные машины на колесном шасси могут быстро доставлять грузы до 200 кг, такие, как провизия и оборудование, а также эвакуировать раненых с передовой.

Конструкция «Депеши» позволяет устанавливать различное оборудование, что делает платформу универсальной для различных задач. Она разработана как недорогой и компактный комплекс, который может быть использован в боевых условиях без риска для солдат.

Дрон обладает высокой маневренностью, может развивать скорость до 30 км/ч и перемещаться на большие расстояния. Управление и элементы роботизации обеспечиваются программно-аппаратным комплексом «Прометей».

В дополнение к «Депеше», холдинг производит и другие виды вооружения, такие как БМП-3 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», которые уже зарекомендовали себя в боевых условиях.