«Ростех» показал работу защищенных мессенджеров «Импульс» и «Колибри»

Холдинг «Росэлектроника», который входит в государственную корпорацию «Ростех», впервые продемонстрировал работу защищенных мессенджеров «Импульс» и «Колибри» на форуме «Армия — 2023». Эти мессенджеры разработаны специалистами Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (ПНИЭИ), который также входит в состав «Росэлектроники».

Оба мессенджера предназначены для обеспечения защищенного информационного взаимодействия между сотрудниками организаций и обеспечения безопасного доступа к информационным ресурсам. Мессенджер «Колибри» работает на операционной системе «Аврора 4.0», а «Импульс» функционирует на операционной системе Android.

Главное преимущество этих мессенджеров заключается в их способности взаимодействовать друг с другом, даже если установлены на устройствах с разными операционными системами. Пользователи «Колибри» и «Импульса» могут свободно обмениваться сообщениями и звонить друг другу.

Мессенджеры позволяют безопасно обмениваться текстовой, речевой, голосовой и файловой информацией, а также организовывать групповые чаты. Важно отметить, что эти приложения также поддерживают защищенный удаленный доступ корпоративных абонентов к различным прикладным веб-сервисам, таким как электронная почта, облачное хранение файлов и видеоконференции. Для обеспечения безопасности, в состав решения входит также серверное программное обеспечение и средства организации защищенных VPN-каналов с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Эти разработки являются важным шагом в обеспечении защиты информации и обеспечении безопасного обмена данными в рамках корпоративных структур и государственных организаций.