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Ростех объявил о запуске в 2025 году серийного производства новых аппаратов ИВЛ

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Компания Ростех объявила о выходе на рынок новых аппаратов ИВЛ — «Мобивент» и «Мобивент Окси», предназначенных для высокопоточной оксигенотерапии.

Ростех объявил о запуске в 2025 году серийного производства новых аппаратов ИВЛ

Эти разработки получили регистрационные удостоверения от Росздравнадзора, что позволит заменить иностранное оборудование в российских клиниках.

Серийное производство аппаратов планируется начать в 2025 году.

Оборудование разрабатывалось с участием научного и медицинского сообщества, что обеспечило соответствие современным требованиям врачей-реаниматологов.

Аппараты также оснащены функцией передачи данных в информационную сеть лечебных учреждений.

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