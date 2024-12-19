Ростех объявил о запуске в 2025 году серийного производства новых аппаратов ИВЛ

Компания Ростех объявила о выходе на рынок новых аппаратов ИВЛ — «Мобивент» и «Мобивент Окси», предназначенных для высокопоточной оксигенотерапии.

Эти разработки получили регистрационные удостоверения от Росздравнадзора, что позволит заменить иностранное оборудование в российских клиниках.

Серийное производство аппаратов планируется начать в 2025 году.

Оборудование разрабатывалось с участием научного и медицинского сообщества, что обеспечило соответствие современным требованиям врачей-реаниматологов.

Аппараты также оснащены функцией передачи данных в информационную сеть лечебных учреждений.