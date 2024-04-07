Ростех намерен перевести 800 компаний на российское программное обеспечение

На конференции АКПО-КОНФ, организованной Ростехом, обсуждались планы перевести более 800 предприятий в 60 регионах России на отечественное программное обеспечение.

Целью этой инициативы является укрепление независимости от зарубежных технологий и обеспечение безопасности и эффективности работы.

Директор по цифровой трансформации Ростеха, Максим Валин, заявил о планах перевода предприятий на российский софт. Он подчеркнул важность использования отечественных технологий для повышения независимости и уверенности.

Одной из основных проблем, обсуждаемых на конференции, было импортозамещение. Руководитель направления информационных технологий Ростеха, Антон Поликарпов, отметил необходимость привлечения ресурсов для успешной реализации этой задачи. Он также указал на ограничения, связанные с недостатком серверного оборудования и совместимостью отечественного ПО с зарубежными технологиями.

Реализация программы перехода на отечественное программное обеспечение будет осуществлена в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Ростех стремится повысить уровень цифровой зрелости и внедрить передовые решения для обеспечения эффективной работы предприятий.

Источник: ferra