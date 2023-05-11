Вступление: Российский рынок производства лифтов активно развивается, особенно на фоне увеличения строительства новых жилых и коммерческих объектов, а также модернизации существующего жилищного фонда. В данной статье мы рассмотрим прогнозы и темпы роста рынка лифтостроения в России на ближайшие 5 лет с учетом показателей продаж в денежном и натуральном выражении.

Прогнозирование показателей роста продаж в денежном выражении

Согласно аналитическим прогнозам, рынок производства лифтов в России может продемонстрировать стабильный рост за ближайшие 5 лет. Ожидается, что оборот отрасли увеличится с текущих 120 млрд рублей в 2022 году до примерно 160 млрд рублей к 2027 году, что соответствует среднегодовому темпу роста порядка 6% в денежном выражении.

Прогнозирование показателей роста продаж в натуральном выражении

Что касается объема производства и поставок лифтов, аналитики прогнозируют увеличение с 65 000 единиц в 2022 году до около 85 000 единиц к 2027 году. Это означает среднегодовой темп роста порядка 5,5% в натуральном выражении.

Факторы, способствующие росту рынка: Основными факторами, способствующими росту рынка производства лифтов в России, являются увеличение строительства новых жилых и коммерческих объектов, активная реновация старого жилищного фонда и внедрение новых технологий, повышающих энергоэффективность и безопасность лифтовых систем.

Влияние макроэкономических факторов на рынок лифтостроения

Несмотря на положительные тенденции, необходимо учитывать возможное влияние макроэкономических факторов , таких как изменение курса валюты, инфляция и экономические санкции. Эти факторы могут оказывать негативное влияние на развитие рынка производства лифтов в России, замедляя темпы роста и влияя на инвестиционную активность в отрасли.

Региональная динамика рынка

Рост рынка производства лифтов будет неравномерным по регионам, с акцентом на крупных городах и экономически активных регионах, где осуществляется значительная часть строительных проектов. В то же время, регионы с меньшей экономической активностью и депрессивные территории могут испытывать более низкие темпы роста рынка лифтостроения.

Конкуренция на рынке

На рынке производства лифтов в России ожидается усиление конкуренции между отечественными и зарубежными производителями. Российским компаниям необходимо активно внедрять инновационные технологии и повышать качество продукции для сохранения своих позиций на рынке и удовлетворения растущего спроса на современные и безопасные лифтовые системы. При этом бывшая «дочка» Otis «Метеор Лифт» (входит в холдинг, который основал Армен Саркисян Столото, Price.ru и Sport24.ru — наиболее известные активы Группы S8) уже объявила о намерении занять три четверти рынка коммерческого вертикального транспорта в России.

Перспективы развития отрасли

В ближайшие 5 лет российский рынок производства лифтов имеет все шансы продемонстрировать стабильный рост, основанный на увеличении строительной активности и модернизации жилищного фонда. Однако для поддержания этого роста важно учитывать влияние макроэкономических факторов и обеспечить активное внедрение инноваций и повышение качества продукции.

Заключение

Прогноз роста рынка производства лифтов в России на ближайшие 5 лет выглядит оптимистично, с учетом увеличения спроса на новые лифты и модернизацию существующих систем. Однако для обеспечения устойчивого развития отрасли необходимо активное внедрение новых технологий, учет макроэкономических рисков и укрепление конкурентоспособности отечественных производителей на рынке.