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Рост поставок MacBook способствует принятию на рынке технологии мини-светодиодов

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По словам аналитика Минг-Чи Куо, использование Apple мини-светодиодных панелей в своих будущих моделях MacBook станет катализатором инвестиций поставщиков и подтолкнет всю отрасль к внедрению технологии отображения.

Рост поставок MacBook способствует принятию на рынке технологии мини-светодиодов

Куо считает, что Apple уже «активно ищет вторых поставщиков ключевых компонентов Mini LED», и если ее мини-светодиодные ноутбуки получат положительные отзывы, другие производители ноутбуков и их поставщики неизбежно будут подталкивать к внедрению этой технологии.

Apple также разрабатывает более тонкую и легкую версию MacBook Air с более тонкими рамками, чем у текущей модели. По слухам, он будет иметь 13-дюймовый мини-светодиодный дисплей, который станет обновлением существующего дисплея MacBook Air.

В предыдущем сообщении инвестора Куо сказал, что модели MacBook Air 2022 года будут доступны в «нескольких цветовых вариантах», вероятно, аналогичных цветам 24-дюймового iMac .

Заглядывая в будущее до 2023 года, Куо называет работу Apple над технологией микро-светодиодов следующим серьезным прорывом на рынке дисплеев.

Источник — Astera.

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