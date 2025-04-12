Рост емкости аккумуляторов смартфонов может «убить» рынок планшетов

В настоящее время аккумуляторы для смартфонов активно развиваются, и к концу 2025 года ёмкость самых мощных из них может удвоиться по сравнению с моделями пятилетней давности. Это может повлиять на другие устройства на базе Android, которые не смогут конкурировать.

Ранее основным преимуществом «мини»-планшетов на Android были ёмкие аккумуляторы, но ситуация может измениться с выходом первого смартфона с аккумулятором на 8000 мАч, который ожидается до конца 2025 года.

Производители смартфонов уже начинают использовать аккумуляторы ёмкостью 7000 мАч и больше, как показывает пример Z10, в то время как ёмкость аккумуляторов в компактных планшетах остаётся на прежнем уровне.

Новый смартфон с мощным аккумулятором может стать популярным среди пользователей, нуждающихся в длительной работе устройства, но это может сделать компактные планшеты менее актуальными.