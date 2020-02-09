Рост доли AMD на серверном рынке замедлился

По данным аналитиков, компания AMD с каждым месяцем увеличивает долю в сегменте серверного оборудования. Но эти данные приводят согласно исследованию компания IDC.

У Mercury Research немного иные методы расчёта показателей рынка, и аналитики компании тоже уверены, что доля AMD растет, но не такими темпами как ожидается.

По мнению Mercury Research, компании AMD к третьему кварталу не удастся захватить 10% серверного сегмента.

Специалисты отмечают, что в AMD раскрывает свои финансовые отчеты и отчеты по продажам.

Так, AMD в финансовом отчете раскрывает данные об Enterprise, Embedded, Semi-Custom, а это сразу несколько типов процессоров, среди которых и те что используются в игровых консолях.