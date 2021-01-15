Россвязь может ввести лицензии для звонков через Skype, Viber и WhatsApp

Россвязь может ввести лицензии для звонков через Skype, Viber и WhatsApp16.01.2021 00:26
Сейчас предложение поступило от Федерального агентства связи, но российские мобильные операторы и раньше предлагали контролировать звонки через интернет.
Как пишет «Коммерсантъ», на сайте госзакупок появился тендер на исследование возможности лицензирования сервисов Skype, Viber, WhatsApp и других подобных.
Начальная цена за исследование составляет 50,2 млн рублей.
Подрядчик должен будет проанализировать систему пропуска трафика интернет-протоколу, разработать дорожную карту лицензирование сервисов и разработать предложение для внесения его в законодательство.
Лицензирование сервисов для звонков через интернет упростило бы органам безопасности контроль за такими сервисами.
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