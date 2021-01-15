Россвязь может ввести лицензии для звонков через Skype, Viber и WhatsApp

Сейчас предложение поступило от Федерального агентства связи, но российские мобильные операторы и раньше предлагали контролировать звонки через интернет.

Как пишет «Коммерсантъ», на сайте госзакупок появился тендер на исследование возможности лицензирования сервисов Skype, Viber, WhatsApp и других подобных.

Начальная цена за исследование составляет 50,2 млн рублей.

Подрядчик должен будет проанализировать систему пропуска трафика интернет-протоколу, разработать дорожную карту лицензирование сервисов и разработать предложение для внесения его в законодательство.

Лицензирование сервисов для звонков через интернет упростило бы органам безопасности контроль за такими сервисами.