Россиянка придумала фотокнигу-инструкцию, как работает смартфон

Одна россиянка выложила в социальной сети X (предыдущее название — Twitter) снимки страниц книги, призванной разъяснить взрослым, как пользоваться смартфоном. Первая страница пошагово демонстрирует, как включить мобильный интернет, вторая — как отправить фотографию через WhatsApp.

В дополнение к этому на внутренних страницах книги размещены скриншоты, поясняющие процесс перевода денег через мобильное банковское приложение.

Многие комментаторы высоко оценили эту книгу-инструкцию, считая ее «гениальным» продуктом, который, возможно, принесет автору немалую прибыль.