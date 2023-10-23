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Россиянка придумала фотокнигу-инструкцию, как работает смартфон

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Одна россиянка выложила в социальной сети X (предыдущее название — Twitter) снимки страниц книги, призванной разъяснить взрослым, как пользоваться смартфоном. Первая страница пошагово демонстрирует, как включить мобильный интернет, вторая — как отправить фотографию через WhatsApp.

Россиянка придумала фотокнигу-инструкцию, как работает смартфон

Россиянка придумала фотокнигу-инструкцию, как работает смартфон

В дополнение к этому на внутренних страницах книги размещены скриншоты, поясняющие процесс перевода денег через мобильное банковское приложение.
Многие комментаторы высоко оценили эту книгу-инструкцию, считая ее «гениальным» продуктом, который, возможно, принесет автору немалую прибыль.

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