Россиянин пожаловался на проблемы с установкой приложения СБОЛ от «Сбербанка»

«Сбербанк» через свои отделения начал устанавливать приложение СБОЛ на устройства под управлением iOS.

Это делают через специальное программное обеспечение под названием Sberbank Installer iOS, а это собственная разработка компании «Сбер», но как оказалось при установке у некоторых пользователей возникают проблемы.

Россиянин под ником StarBars в сети рассказал, что на iPhone 14 под управлением iOS 16.2. СБОЛ выдавал ошибку при авторизации с помощью Apple ID.

Причем эта проблема возникает на некоторых смартфонах iPhone 14 и не носит массовый характер.

Как написал StarBars, ему пришлось побывать в четырех отделениях «Сбербанка», и ни в одном не удалось решить проблемы авторизации, во всех случаях на экране появлялось сообщение «Ошибка подключения к серверу».