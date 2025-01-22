Россиянин изобрел котельную, которая добывает криптовалюту

В 2023 году два специалиста по монтажу отопления решили попробовать интегрировать майнер, охлаждаемый водой, в систему отопления дома.

Эта идея возникла после просмотра видео о майнинге, и они задумались, как можно использовать аппарат для обогрева и получения прибыли.

После двух недель изучения материалов и консультаций с опытными сантехниками они разработали первую рабочую систему. Для реализации проекта был выбран майнер ANTMINER S19 Hydro, который обошелся в 135 000 рублей, а вся обвязка — в 29 000 рублей. Общая стоимость составила около 164 000 рублей.

Расчет окупаемости показал, что при текущей цене на электричество и доходе от майнинга, чистая прибыль составила около 23 000 рублей в месяц.

Система отопления обеспечивала необходимое тепло в доме, а излишки тепла утилизировались с помощью самодельной градирни.

После изменения курса биткоина и появления более мощного аппарата, автор проекта решил расширить систему, спроектировав отопление для новой бани с приоритетом на использование майнеров.

Проект стал не только способом экономии, но и увлекательным экспериментом, который объединил технологии с повседневной жизнью. Теперь дом не только обогревается, но и приносит доход.