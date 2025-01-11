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Россияне выбирают кондиционеры и обогреватели с Wi-Fi и голосовыми помощниками

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В России за 10 месяцев 2024 года спрос на климатическую технику увеличился на 88%, а общий объем продаж составил 57,9 миллиарда рублей.

Продажа кондиционеров достигла 1,9 миллиона единиц на сумму 48,7 миллиарда рублей. Наибольший спрос наблюдается в Южном федеральном округе, Центральном регионе и Сибири.

Лидирующими брендами стали Rapid, Electrolux, Haier, TCL и Carrera. Пик продаж кондиционеров пришелся на июнь из-за аномальной жары.

Что касается обогревателей, их было продано 3 миллиона штук на сумму 9,2 миллиарда рублей. Лидерами продаж стали Центральный регион, Приволжье и Сибирь.

Популярные бренды включают Ballu, Electrolux, Zanussi и Royal Clima. Наиболее холодные дни января способствовали росту продаж обогревателей.

Кроме того, 60% проданных устройств могут управляться через Wi-Fi и голосовые помощники.

источник: «М.Видео — Эльдорадо».

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