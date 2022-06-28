Россияне ввели ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую версию Windows

Запрет на скачивание Windows с официального сайта Microsoft с российского сайта компании, а также заявления о сокращении бизнеса Microsoft в России привело к резкому росту пиратства.

В России резко выросло количество поисковых запросов Windows 10 Media Creation Tool, причем пользователи стали в 47 раз чаще искать эту утилиту.

Также за последнюю неделю выросли запросы на бесплатное скачивание Excel.

Еще отмечается, что при покупке нового компьютера с предустановленной Windows пользователи столкнулись с проблемой ее запуска.

При ее активации нужно указать любой регион, за исключением России или Беларуси.

Сейчас Microsoft не поставляет коробчатые версии Windows в Россию, а складских запасов хватит только на несколько месяцев, но что будет дальше неизвестно.

На фоне данной ситуации вырос спрос на отечественные системы, которые базируются на ядре Linux, но стоит отметить, что для обычных пользователей такие ОС являются достаточно сложными.