Россияне все чаще стали чаще апгрейдить свои ноутбуки

Накопители и модули оперативной памяти становятся все более популярными среди российских потребителей, как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на информацию от маркетплейсов и ритейлеров.

Эксперты отмечают, что это связано с желанием пользователей модернизировать свои ноутбуки в соответствии с собственными потребностями.

В частности, продажи твердотельных накопителей формата M.2 в сети «Ситилинк» выросли на 43% в 2023 году, а на платформе OZON — в три раза.

При этом представители OZON полагают, что рост связан с ноутбуками, в то время как в «Ситилинке» отмечают, что точно утверждать это нельзя.

Согласно данным, импорт ноутбуков в Россию сократился на 41% до 2 миллионов единиц в 2023 году. Средняя цена также снизилась с 62 300 рублей до 60 700 рублей.

Многие ноутбуки оснащены всего 8 ГБ оперативной памяти, поэтому некоторые покупатели решаются на самостоятельное увеличение объема памяти до 16 ГБ и выше, отказываясь от покупки более продвинутых моделей. Часто модернизируют и ноутбуки, купленные более трех лет назад.

Другой причиной увеличения продаж накопителей и модулей оперативной памяти является повышенный интерес к мини-ПК, которые используют те же комплектующие, что и ноутбуки.