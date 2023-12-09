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Россияне в 2023 году стали чаще использовать часы для звонков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Выпущенная МТС статистика свидетельствует о растущей популярности умных часов с поддержкой сим-карты среди жителей Москвы и Подмосковья.

Так, за 9 месяцев 2023 года в столичном регионе было продано 533 тыс. умных часов на сумму 7 млрд рублей. Это на 36% больше по количеству и на 16% больше по выручке, чем за аналогичный период прошлого года.

По мнению оператора, рост продаж обусловлен расширением функционала благодаря сервису «Единый номер». Он позволяет подключать часы к сим-карте МТС и пользоваться ими автономно от смартфона.

Большинство клиентов (69%) выбирают часы Huawei, остальные отдают предпочтение Samsung. МТС планирует расширить действие сервиса на всю Россию в 2024 году.

Таким образом, умные часы с поддержкой сим-карт становятся все более востребованными, особенно в крупных городах.

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