Россияне в 2020 году стали больше тратить на игры и консоли

На это указывает проведенное исследование специалистами Яндекс.Маркет.

Аналитики выяснили, что в период с начала года россияне потратили больше денежных средств на консоли и игры, в сравнении с 2019 годом.

Более того, было установлено, что пик активности игроков был в апреле и мае, когда действовали ограничения, связанные с коронавирусом.

При этом обычно пик активности фиксируют в ноябре-декабре, но похоже в этом году такой активности уже не будет.

Также исследование показало, что россияне стали чаще интересоваться и выбирать уцененные игровые приставки. В этом сегменте зафиксировали рост на 400%.