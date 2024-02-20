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Россияне в 2,5 раза чаще стали сдавать старую бытовую технику

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Компания «Ситилинк» и сервис экотакси «Убери» продолжают успешное сотрудничество в сфере утилизации бытовой техники.

За последний год количество клиентов, желающих сдать свою старую технику на переработку, выросло внушительными темпами.

С начала сотрудничества в июле 2022 года, компания «Ситилинк» запустила проект по утилизации старых приборов в Москве и Санкт-Петербурге. Затем сервис стал доступен еще в 143 городах.

Заявки от клиентов обрабатывает экотакси «Убери», которая забирает ненужную технику и доставляет ее на специализированные заводы для утилизации.

За прошедший год количество заявок на утилизацию превысило предыдущий год на полтора раза. Самым активным периодом стал четвертый квартал, а в конце года клиенты стали сдавать технику на 20% чаще, чем в предыдущем году.

Москва заняла первое место в списке самых эко-активных городов, за ней следуют Санкт-Петербург, Волгоград, Чебоксары и Екатеринбург.

Популярностью по-прежнему пользуются стиральные машины, холодильники, газовые и электрические плиты, а также посудомоечные машины.

Особенно выделяется рост числа заявок на утилизацию стиральных машин и посудомоечных машин, которые увеличились соответственно на 67% и 24%.

Холодильники сдают на утилизацию на 20% чаще, а вот количество сдаваемых электрических плит сократилось на 20%. Отправленных на переработку духовых шкафов стало в 4 раза больше.

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