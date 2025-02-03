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МТС: Покупателям новых Samsung угрожает проблема несовместимости с сетями РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 457 Опубликовано

Покупатели новых смартфонов Samsung могут столкнуться с проблемами при покупке на маркетплейсах и сером рынке, сообщила Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии МТС.

В беседе с РИА Новости она отметила, что устройства могут быть привезены из Индии и не проверены на совместимость с российским рынком.

На прошлой неделе в России начались предзаказы на смартфоны Galaxy S25, цена которых колеблется от 99,99 до 209,99 тысячи рублей. Хотя новые модели доступны в рознице и на сером рынке, многие пользователи сталкиваются с трудностями из-за ненадежных продавцов.

Одной из основных проблем является то, что некоторые смартфоны могут быть залоченными, работая только с SIM-картами иностранных операторов. Это приводит к проблемам с программным обеспечением и доступом к сети. Например, приложения, такие как WhatsApp, могут не переключаться на русский язык.

Кроме того, неофициальные магазины могут продавать восстановленные устройства под видом новых, что снижает их производительность. Голицына также подчеркнула, что устройства, купленные на сером рынке, часто не имеют официальной гарантии, и в случае поломки пользователям придется самостоятельно оплачивать ремонт.

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