Россияне стали сталкиваться с блокировкой турецких аккаунтов PlayStation Store

Компания Sony начала блокировать россиян в турецком PS Store, причем блокировка аккаунта происходит без каких-либо причин.

В сети растет количество жалоб на блокировку аккаунтов в турецком PS Store, на это жалуются владельцы консолей, которые сами создавали и оплачивали подписки и игры, и те кто пользовался услугами посредников.

В Sony не объясняют причины блокировки, указано только что пользователь нарушил пользовательское соглашение, и чтобы решить вопрос, нужно позвонить на горячую линию представительства Sony в Турции.

Напомним, Sony покинула российский рынок и закрыла возможность приобретать подписки и игры, для того чтобы продолжать пользоваться консолью и покупать новые проекты, россияне начали создавать аккаунты в турецком PS Store, так как там более низкие цены на игры.