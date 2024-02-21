Россияне стали чаще страховать китайские смартфоны

М.Видео-Эльдорадо и BestDoctor, ведущие компании в своих отраслях, объявили о новом сотрудничестве, направленном на удовлетворение растущего интереса россиян к страхованию смартфонов китайских брендов.

Согласно данным за 2023 год, продажи страховых продуктов для смартфонов в М.Видео-Эльдорадо выросли более чем на 25%. В то же время, BestDoctor отметил рост доли китайских смартфонов в общем объеме предлагаемых страховок до 76%.

Клиенты М.Видео-Эльдорадо все чаще приобретают страховые полисы и сертификаты, которые дополняют гарантию и обеспечивают защиту новых устройств от различных рисков, включая механические поломки, электрический ток, залитие, грабежи и другие непредвиденные ситуации.

Покупатели в основном страхуют смартфоны Apple и Samsung, однако наиболее активный рост наблюдается в страховании устройств брендов Realme, Tecno, Infinix, OPPO, Huawei и других, которые становятся все более популярными на рынке.

Сотрудничество между М.Видео-Эльдорадо и BestDoctor позволит российским потребителям получить доступ к удобной и надежной страховой ежемесячной подписке, которая обеспечит полную защиту и безопасность их ценных смартфонов от непредвиденных ситуаций.