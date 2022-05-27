Граждане РФ стали больше расплачиваться наличными после отключения Apple Pay и Google Pay

Apple Pay и Google Pay были отключены на смартфонах по инициативе американских компаний.

Россияне стали чаще расплачиваться наличкой или банковскими картами, при этом на Android-смартфонах есть альтернативные решения для оплаты на кассе со смартфона.

Как пишет издание «Известия», на наличный расчет перешли около 40% пользователей самых популярных мобильных платформ.

Стоит напомнить, что на Android можно настроить технологию оплаты Mir Pay. В интернете уже много инструкций как текстовых, так и видео, по настройке отечественной платежной системы.