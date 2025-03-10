Россияне стали активно пытаться брать кредиты после установки самозапрета

Банки и микрофинансовые организации сообщают о росте случаев, когда граждане пытаются получить кредит после установки самозапрета на «Госуслугах» с 1 марта 2025 года.

По данным газеты «Ведомости», ежедневно фиксируется около 200 таких обращений.

Представители кредитных организаций связывают эту тенденцию с недостаточной осведомлённостью людей о работе самозапрета или с их попытками проверить, действительно ли он действует.

С 1 марта 2025 года на портале «Госуслуги» появилась новая функция — самозапрет на оформление кредитов и займов.

Самозапрет — это возможность, которую граждане могут установить для себя, чтобы запретить выдачу кредитов на свое имя.

Информация об этом будет записана в кредитной истории, и банки не смогут выдать кредиты при наличии такого запрета.

Важно отметить, что самозапрет не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

Снять самозапрет можно в любое время, но изменения вступят в силу только на следующий день после обновления данных.