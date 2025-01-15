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Россияне сдали в утиль почти 5 миллионов батареек

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В 2024 году клиенты М.Видео-Эльдорадо сделали значительный вклад в экологию, сдав на переработку 1,6 тысячи тонн старой техники, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом.

Это стало возможным благодаря расширению услуги вывоза электроники из дома, особенно популярной стала бесплатная услуга «Экотакси», которая выросла в использовании на 12%.

Кроме того, в этом году было собрано почти 5 миллионов батареек, что на 20% больше, чем в 2023 году, благодаря активному участию клиентов и увеличению количества пунктов сбора.

Лидерами по сбору техники и батареек остаются крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург и Казань, а также присоединились Уфа, Воронеж и Волгоград. Это подтверждает растущую популярность экологической программы М.Видео-Эльдорадо по всей стране.

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