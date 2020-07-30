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Россияне рассказали, на что обращают внимание при выборе смартфона

30.07.2020 21:02

О своих предпочтениях при выборе нового смартфона россияне рассказали в ходе опроса на AliExpress.
Исследование проводилось AliExpress совместно со специалистами агентства Research.me. Его участниками стали 1,5 тыс. россиян.

Оказалось, что покупатели в России в первую очередь обращают внимание на объём памяти и камеру в смартфоне.

Наличие большого объема памяти и хорошей камеры оказалось важно более чем для 56% россиян. Немаловажным оказался еще и мощный процессор, размеры устройства и разрешение экрана.

Только 12% обращают внимание на дизайн и немного меньше – расширенные возможности. Около 8% опрошенных заявили, что для них важно, чтобы смартфон мог просто звонить.

Кроме этого выяснилось, что самыми любимыми смартфонами у россиян являются устройства от брендов Samsung, Xiaomi, Apple, Honor и Huawei.

Чаще всего рассматривается покупка устройства стоимостью от 10 до 20 тыс. рублей или до 10 тыс. рублей. Только 8% заявили, что рассматривают смартфон стоимостью более 40 тыс. рублей.

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