Россияне обратили внимание, что YouTube открывается без VPN

Российские пользователи начали замечать, что YouTube вновь доступен без использования VPN, особенно на мобильных устройствах. В этом месяце сайт также иногда открывается на компьютерах без дополнительных настроек.

Хотя YouTube официально не заблокирован в России, сервис долгое время был недоступен без VPN. Однако в последние недели видеосервис работает свободно, особенно через мобильные сети таких операторов, как МТС, Билайн и Теле2. Иногда он открывается и на компьютерах, но это скорее исключение, что может свидетельствовать о сбоях в блокировке или тестировании новых фильтров.