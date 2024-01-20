Россияне не хотят покупать автомобили Lada Vesta стоимостью 2 млн рублей

Глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин сообщил, что у российских дилеров «АвтоВАЗа» накопились запасы автомобилей Lada на два месяца вперед.

Это произошло из-за увеличения спроса на китайские кроссоверы вместо отечественных седанов и универсалов, пишет «Газета.ру».

Подщеколдин отметил, что стоимость модификаций Lada Vesta достигла 2 миллионов рублей, и многие покупатели предпочитают доплатить небольшую сумму, чтобы приобрести китайский автомобиль классом выше, например, Chery Tiggo 4 Pro.

По словам главы РОАД, покупатели выбирают китайские автомобили из-за их конкурентных преимуществ, таких как больший комфорт и наличие автоматической коробки передач. В то время как флагманская модель Lada Vesta предлагается только с механической трансмиссией.