Россияне нашли способ сэкономить при покупке смартфонов

Из представленной статистики оператора «МегаФон» следует, что продажи восстановленных смартфонов в России значительно выросли в текущем году. В денежном выражении продажи возросли в четыре раза, а в количественном — на 149%. Средняя цена восстановленного смартфона составила 15 тысяч рублей.

Самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов в сети «МегаФон» и Yota стал Samsung, чьи продажи выросли в 2,3 раза. На втором месте находятся устройства Apple, чья доля увеличилась в 2,5 раза. Третью позицию занимает Xiaomi с приростом в 4 раза.

Среди конкретных моделей самой популярной стала iPhone 8, выпущенный в 2017 году. За ним следуют Samsung Galaxy A50 и Galaxy A32. Также востребованы iPhone XS, iPhone 12 mini, Xiaomi Redmi 9A и Redmi 9C.

Директор департамента по стратегии и развитию продаж «МегаФона» Давид Борзилов отмечает, что рынок восстановленных смартфонов динамично развивается. Увеличивается средняя цена выкупа устройств, что стимулирует пользователей сдавать их в зачет при покупке новых гаджетов. Оператор ожидает, что продажи подержанных смартфонов в их торговой сети превысят отметку в 50% в следующем году.

Компания Smart Bazar, дочерняя компания «МегаФона», занимается восстановлением смартфонов. Перед выставлением на продажу выкупленные устройства проходят предпродажный сервис, включающий диагностику и тестирование по 55 параметрам. При необходимости производится замена компонентов, и на все устройства предоставляется гарантия.