Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников при ремонте смартфонов

В России существуют недобросовестные мастера по ремонту смартфонов и другой электроники, а как не стать жертвой мошенников, рассказали эксперты.

Как пишут «РИА Новости», обычно мошенники стараются не раскрывать адрес своего офиса, а также они предпочитают оплату наличными.

Попасть в ловушку мошенников можно, обратив внимание на рекламу в интернете. Дальше они предлагают доставить поломанную технику через курьера, который также заключает договор.

Таким образом, клиент не знает, где находится офис. Как говорят эксперты, помещения, где располагаются недобросовестные мастера, сразу выдадут их суть.

Чем же опасно передавать технику мошенникам? Ну хотя бы тем, что подобные мастера выставляют неоправданно завышенные тарифы и требуют оплату только наличными.

Если владелец техники начинает возмущаться, то сразу же поступают угрозы не вернуть технику. Мошенники обычно продвигаются через интернет, размещая ссылки на услуги на первую страницу поисковой выдачи.

Также они могут использовать чужие бренды и даже копировать сайты производителей смартфонов.

Отмечается, что официальные центры никогда не навязывают услуги, и если ремонт гарантийный, то делают его бесплатно.

К тому же в сервисных центрах всегда заранее оговаривают стоимость вызова мастера и диагностики.