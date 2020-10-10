Россиянам рассказали, что делать при высоком расходе мобильного трафика

Специалист в России дал совет на случай, когда наблюдается повышенное потребление мобильного трафика.

По словам специалиста пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова, если пользователь замечает, что на его смартфоне подозрительно быстро заканчивается интернет, то в таких случаях нужно срочно выключить аппарат и вынуть из него сим-карту.

Без сим-карты следует снова включить смартфон и подключиться к беспроводной сети. Дело в том, что в фоновом режиме смартфоны продолжают работать с некоторыми серверами и обновлять их.

В общей сложности все это не расходует много трафика, к тому же можно без проблем зайти в настройки и сделать ограничения.

Но даже если все сделано и все равно наблюдается повышенный расход трафика, то это может указывать на наличие в устройстве вируса.

Отмечается, что антивирусные программы без интернета работают медленно, и не сразу могут выявить угрозу.