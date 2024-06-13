Россиянам предоставили возможность наказывать электросамокатчиков

В России был разработан Telegram-бот, предназначенный для наказания нарушителей правил дорожного движения, ездящих на арендованных электросамокатах. Бот под названием «Самокаты: общественный контроль» был запущен Ассоциацией операторов микромобильности и уже доступен для всех пользователей в стране.

К боту уже подключены три крупных оператора — Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh. В ближайшем будущем ожидается подключение еще двух российских операторов, но их имена пока не раскрываются. Бот функционирует в 87 крупных городах России и в Минске.

Для использования нового бота необходимо запустить @Samokat_ru_bot в Telegram, выбрать страну и город, где произошло нарушение, указать название сервиса и тип нарушения, а также написать адрес места происшествия.

По желанию можно приложить фото и видео к жалобе. Отправленное сообщение будет передано оператору, который идентифицирует поездку и примет соответствующие меры.

С апреля 2024 года Telegram-бот находился в тестовом режиме, и за это время он получил более 1500 жалоб. Около 1000 жалоб были связаны с неправильной парковкой самокатов, а остальные касались нарушений правил дорожного движения со стороны водителей.

Самыми распространенными нарушениями были езда вдвоем, невыполнение правил пересечения проезжей части и аренда самокатов лицами младше 18 лет.

Менее 2% пользователей сервисов кикшеринга нарушают правила дорожного движения и правила операторов, однако отрасль стремится свести этот показатель к нулю.

Уже сейчас сервисы могут отслеживать каждую поездку и идентифицировать нарушителя. Обращения граждан играют важную роль в этом процессе, а благодаря новому боту сообщать о нарушениях стало еще проще и быстрее, чем раньше. Бот предоставляет удобство тем, что нет необходимости загружать приложение каждого оператора, чтобы сообщить о нарушителях, использующих самокаты определенного сервиса.

Отметим, что нарушители правил дорожного движения на электросамокатах могут быть оштрафованы до суммы в 150 000 рублей.