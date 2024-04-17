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«Авито» запустил программу выкупа планшетов у частных продавцов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 127 Опубликовано

Быстро продать свой планшет можно на Авито, где запустили программу выкупа планшета у обычных россиян.

Для начала продавец размещает обычное объявление, и если устройство соответствует требованиям, продавцу предложат выкуп по выгодной цене от партнера Авито.

Для совершения сделки продавцу потребуется ответить на несколько вопросов о состоянии планшета, выбрав ответы из предложенных вариантов.

Если пользователь согласен с предложенными условиями и ценой выкупа, ему будет предложено выбрать удобный способ доставки планшета: можно самостоятельно привезти его в пункт партнера или вызвать специалиста, который приедет на дом или в офис.

Ключевым моментом является процесс проверки состояния планшета. После доставки гаджета специалист Авито проведет его тщательную проверку и определит финальную цену на основе результатов этой проверки.

 

 

 

 

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