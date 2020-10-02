Россиянам пояснили опасность неоригинальных зарядок для смартфонов

Эксперт в России рассказал, как отличать оригинальные зарядки от неоригинальных, а также чем опасно использование последних.

По словам эксперты платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимира Гриценко, на которые ссылаются журналисты агентства «Прайм», в неоригинальных зарядках используются более дешевые детали и материалы.

Из-за этого в ходе эксплуатации могут возникать повреждения портов зарядки.

Это в свою очередь может стать причиной выведения смартфона из строя, причем в некоторых случаях устройство может выйти из строя полностью.

При покупке зарядного устройства, специалист советует обращать внимание на надписи, которые присутствуют на оплетке, на форму разъёмов и контактные группы.

Если присутствует кривизна или следы на металле, то такую зарядку покупать не рекомендуется.

Если говорить о Lightning-USB, то на таком кабеле должен обязательно быть указан производитель, а на расстоянии около 18 см от USB должен быть 12-значный серийный номер.