Россиянам посоветовали сразу удалять смс с конфиденциальными данными

Об этом рассказал эксперт Станислав Косарев, директор института IT университета «Синергия».

По словам эксперта, следует своевременно удалять с телефона любую конфиденциальную информацию. Речь идет об смс-сообщениях, например, банковских уведомлениях или паролях для доступа к приложениям на телефоне. Также важно, чтобы на самом телефоне был установлен сложный, многосимвольный пароль. Смартфон должен всегда находится в поле вашего зрения.

Особенно важно очищать телефон от смс-сообщений, которые содержат коды для подтверждения списания средств. Плюс рекомендуется удалить сообщения, которые содержат в себе ссылки с доступом к личному кабинету. Несмотря на то, что такие доступы обычно одноразовые и имеют срок действия, мошенники все равно могут их использовать.

Также эксперт посоветовал держать заблокированным телефон всегда, даже когда он находится около вас. Например, во время обеда в кругу коллег.