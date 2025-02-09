Россиянам перечислили способы, которые помогут уберечь переписку от мошенников

В современном мире личные сообщения содержат не только общение, но и конфиденциальную информацию, такую как банковские данные и пароли.

Чтобы защитить себя от опасных сообщений, важно уметь их распознавать. Если вы получили подозрительное сообщение, даже от знакомого, свяжитесь с отправителем другими способами для подтверждения.

Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения, так как они могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты.

Никогда не делитесь своими паролями, банковскими данными или другой личной информацией, особенно с незнакомыми людьми.

Также следите за безопасностью своих аккаунтов. Регулярно проверяйте активные сессии в мессенджерах и включайте двухфакторную аутентификацию.

Используйте сложные пароли и менеджеры паролей, обновляйте приложения и избегайте использования мессенджеров в общедоступных сетях. Эти меры помогут защитить вашу переписку от несанкционированного доступа.

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