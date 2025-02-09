Россиянам перечислили способы, которые помогут уберечь переписку от мошенников

В современном мире личные сообщения содержат не только общение, но и конфиденциальную информацию, такую как банковские данные и пароли.
Чтобы защитить себя от опасных сообщений, важно уметь их распознавать. Если вы получили подозрительное сообщение, даже от знакомого, свяжитесь с отправителем другими способами для подтверждения.
Не переходите по сомнительным ссылкам и не открывайте вложения, так как они могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты.
Никогда не делитесь своими паролями, банковскими данными или другой личной информацией, особенно с незнакомыми людьми.
Также следите за безопасностью своих аккаунтов. Регулярно проверяйте активные сессии в мессенджерах и включайте двухфакторную аутентификацию.
Используйте сложные пароли и менеджеры паролей, обновляйте приложения и избегайте использования мессенджеров в общедоступных сетях. Эти меры помогут защитить вашу переписку от несанкционированного доступа.